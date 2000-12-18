Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна 22.09.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1941

Дата смерти

18.12.2000

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1941

Отец: Скороходов Дмитрий Иванович

Мать: Скороходова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Сергей Сергеевич

г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Сергей Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
28.03.1971

Сын: Сачков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Сачков Сергей Сергеевич

Смерть
18.12.2000

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