Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1941
Дата смерти18.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Сергей Сергеевич
г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
28.03.1971
Отец ребёнка: Сачков Сергей Сергеевич
Смерть
18.12.2000