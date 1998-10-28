Скороходов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1915
Дата смерти28.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1941
Рождение ребёнка
26.11.1946
Сын: Скороходов Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
12.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
09.05.1955
Сын: Скороходов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
?.10.1958
Сын: Скороходов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна
Смерть
28.10.1998
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.