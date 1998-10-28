Скороходов Дмитрий Иванович 04.01.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1915

Дата смерти

28.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1915

Отец: Скороходов Иван Павлов

Мать: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
22.09.1941

Дочь: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
26.11.1946

Сын: Скороходов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
12.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
09.05.1955

Сын: Скороходов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
?.10.1958

Сын: Скороходов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Скороходова Антонина Федоровна

Смерть
28.10.1998
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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