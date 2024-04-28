Скороходов Иван Павлов 30.10.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Иван Павлов

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

30.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879

Отец: Скороходов Павел Титов

Мать: Скороходова Анисья Федуловна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова 1-Я Жена Екатерина Герасимова

Крещение
31.10.1879
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: сельца Змиевки крестьяне Поликарп Тимофеев Меркуло(Челушкин и Мария Евплова Макарова
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Скороходова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Скороходова 1-Я Жена Екатерина Герасимова

Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Скороходов Василий Иванович

Мать ребёнка: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Скороходов Иван Иванович

Мать ребёнка: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Рождение ребёнка
04.01.1915

Сын: Скороходов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скороходов Федор Иванович

Мать ребёнка: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно

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