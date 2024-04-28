Скороходов Иван Павлов
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения30.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
31.10.1879
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: сельца Змиевки крестьяне Поликарп Тимофеев Меркуло(Челушкин и Мария Евплова Макарова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Скороходова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Скороходова 1-Я Жена Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
26.04.1911
Сын: Скороходов Василий Иванович
Мать ребёнка: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова
Рождение ребёнка
22.03.1913
Мать ребёнка: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова
Рождение ребёнка
04.01.1915
Сын: Скороходов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скороходов Федор Иванович
Мать ребёнка: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно