Скороходов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
ID 76221622
Последнее место службы чф сор бо Воинское звание краснофлотец Причина выбытия жив Название источника донесения ЦВМА Номер фонда источника информации Картотека безвозвратных потерь
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.