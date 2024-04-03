Скороходов Федор Иванович 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Скороходов Иван Павлов

Мать: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Анна Ивановна

Военная служба
Неизвестно
ID 76221622
Последнее место службы чф сор бо Воинское звание краснофлотец Причина выбытия жив Название источника донесения ЦВМА Номер фонда источника информации Картотека безвозвратных потерь
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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