Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Место рождения

с.Старокленское

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Старокленское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Иван Павлов

Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Скороходов Василий Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Павлов

Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Скороходов Иван Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Павлов

Рождение ребёнка
04.01.1915

Сын: Скороходов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Павлов

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скороходов Федор Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Павлов

Смерть
Неизвестно

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