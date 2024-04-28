Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова
Место рожденияс.Старокленское
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Старокленское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1911
Сын: Скороходов Василий Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Павлов
Рождение ребёнка
22.03.1913
Отец ребёнка: Скороходов Иван Павлов
Рождение ребёнка
04.01.1915
Сын: Скороходов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Павлов
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скороходов Федор Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Павлов
Смерть
Неизвестно