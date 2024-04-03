Скороходов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1Я Жена Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1931
Сын: Скороходов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: 1Я Жена Надежда
Рождение ребёнка
08.05.1939
Дочь: (Скороходова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: 1Я Жена Надежда
Рождение ребёнка
20.05.1946
Рождение ребёнка
20.08.1947
Рождение ребёнка
29.09.1949
Рождение ребёнка
29.05.1952
Рождение ребёнка
01.07.1954
Рождение ребёнка
16.01.1957
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
не в Змеевке