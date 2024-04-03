Скороходов Василий Иванович 26.04.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Василий Иванович

Скороходов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

1931 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1911

Отец: Скороходов Иван Павлов

Мать: Скороходова 2-Я Жена Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1Я Жена Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
22.11.1931

Сын: Скороходов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: 1Я Жена Надежда

Рождение ребёнка
08.05.1939

Дочь: (Скороходова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: 1Я Жена Надежда

Рождение ребёнка
20.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
20.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
29.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
29.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
01.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
16.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
не в Змеевке

Мы используем куки для улучшения работы сайта.