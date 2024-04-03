(Скороходова) Мария Васильевна 08.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Скороходова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939

Отец: Скороходов Василий Иванович

Мать: 1Я Жена Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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