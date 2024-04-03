Скороходова Ххх Мария Герасимовна
Место рожденияне змеевская
Дата рождения19.11.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
не змеевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1946
Рождение ребёнка
20.08.1947
Рождение ребёнка
29.09.1949
Рождение ребёнка
29.05.1952
Рождение ребёнка
01.07.1954
Рождение ребёнка
16.01.1957
Смерть
Неизвестно