Скороходова Ххх Мария Герасимовна 19.11.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Ххх Мария Герасимовна

Место рождения

не змеевская

Дата рождения

19.11.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

не змеевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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