Скороходов Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1931
Дата смерти06.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1931
Отец: Скороходов Василий Иванович
Мать: 1Я Жена Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2005
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.