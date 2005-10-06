Скороходов Вячеслав Васильевич 22.11.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1931

Дата смерти

06.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1931

Отец: Скороходов Василий Иванович

Мать: 1Я Жена Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна

Смерть
06.10.2005
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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