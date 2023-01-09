Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1936
Дата смерти09.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2023
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.