Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна 13.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1936

Дата смерти

09.01.2023

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1936

Отец: Скороходов Ххх Иван Александрович

Мать: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Скороходов Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Вячеслав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Вячеслав Васильевич

Смерть
09.01.2023
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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