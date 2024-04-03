Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна 02.05.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1915

Дата смерти

07.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1915

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скороходова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Ххх Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Ххх Иван Александрович

Крещение
02.05.1915
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 196об.-197
Рождение ребёнка
13.03.1936

Дочь: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Иван Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1940

Сын: Скороходов Иван Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Иван Александрович

Смерть
07.02.1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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