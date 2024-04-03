Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1915
Дата смерти07.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скороходова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Скороходов Ххх Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.05.1915
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 196об.-197
Рождение ребёнка
13.03.1936
Рождение ребёнка
06.03.1940
Отец ребёнка: Скороходов Ххх Иван Александрович
Смерть
07.02.1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.