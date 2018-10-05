Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна 05.10.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1880

Отец: Гусев Платон Никитин

Мать: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 числится чернорабочим( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 233об.-234 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
08.?.1896

Муж: Дронов Иван Абрамович

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист 8об.-9
Рождение ребёнка
03.02.1898

Дочь: (Дронова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 1об.-2
Рождение ребёнка
23.08.1900

Дочь: Скороходова(Дронова) Ххх (Дронова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.02.1903

Дочь: (Дронова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Дронов Василий Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
11.12.1906

Дочь: (Дронова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1908

Дочь: (Дронова) Татьана Иванова

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1911

Дочь: (Дронова) Александра Иванова

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.03.1913

Сын: Дронов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.05.1915

Дочь: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

Рождение ребёнка
31.05.1917

Сын: Дронов Николай Иванов

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
23.02.1920

Сын: Дронов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович

село Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 233об.-234 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Смерть
Неизвестно

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