Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1880
Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 числится чернорабочим( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 233об.-234 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
08.?.1896
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист 8об.-9
Рождение ребёнка
03.02.1898
Дочь: (Дронова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 1об.-2
Рождение ребёнка
23.08.1900
Дочь: Скороходова(Дронова) Ххх (Дронова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.02.1903
Дочь: (Дронова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1905
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
11.12.1906
Дочь: (Дронова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1908
Дочь: (Дронова) Татьана Иванова
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1911
Дочь: (Дронова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.03.1913
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.05.1915
Дочь: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
31.05.1917
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
23.02.1920
Сын: Дронов Сергей Иванов
Отец ребёнка: Дронов Иван Абрамович
село Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 233об.-234 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Смерть
Неизвестно