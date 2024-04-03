Дронов Василий Иванович
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.01.1905
Дата смерти25.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Крещение
01.01.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 1об.-2 | Восприемники: Того же села кр. Павел Платонов Гусев и кр. девица Ирина Абрамова Дронова
Бракосочетание
28.?.1922
Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 271 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Лободанова) (Лободанова) Клавдия Михайловна
Смерть
25.11.1937
Воронежская обл., Варейкисовский р-н, д. ЗмеевкаРасстрелян25 ноября 1937, Московская обл., БутовоОснование реабилитациисведений о реабилитации нетАрхивное деломесто хранения дела - ГУВД по МО.Источник... Показать все