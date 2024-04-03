Дронов Василий Иванович 01.01.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Василий Иванович

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.01.1905

Дата смерти

25.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Крещение
01.01.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 1об.-2 | Восприемники: Того же села кр. Павел Платонов Гусев и кр. девица Ирина Абрамова Дронова
Бракосочетание
28.?.1922

Жена: Дронова(Лободанова) (Лободанова) Клавдия Михайловна

Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 271 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Лободанова) (Лободанова) Клавдия Михайловна

Смерть
25.11.1937
Воронежская обл., Варейкисовский р-н, д. ЗмеевкаРасстрелян25 ноября 1937, Московская обл., БутовоОснование реабилитациисведений о реабилитации нетАрхивное деломесто хранения дела - ГУВД по МО.Источник... Показать все

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