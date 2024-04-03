Дронова(Лободанова) (Лободанова) Клавдия Михайловна
Место рожденияд. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Дата рождения07.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1904
д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
домашнее
Бракосочетание
28.?.1922
Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 271 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно