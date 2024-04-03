Дронова(Лободанова) (Лободанова) Клавдия Михайловна 07.09.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Лободанова) (Лободанова) Клавдия Михайловна

Место рождения

д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния

Дата рождения

07.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1904

Отец: Лободанов Михаил Захаров

Мать: Лободанова(Кочеткова) Варвара Ефремова

д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
домашнее
Бракосочетание
28.?.1922

Муж: Дронов Василий Иванович

Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 271 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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