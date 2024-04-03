(Дронова) Анна Ивановна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения03.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1898
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 1об.-2
Крещение
03.02.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Павел Платонов Гусев и девица Ульяна Харькова
Смерть
Неизвестно
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии