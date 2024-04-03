(Дронова) Анна Ивановна 03.02.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анна Ивановна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

03.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1898

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 1об.-2
Крещение
03.02.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Павел Платонов Гусев и девица Ульяна Харькова
Смерть
Неизвестно
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

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