(Дронова) Евдокия Ивановна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения06.02.1903
Дата смерти13.08.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
06.02.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 2об.-3 | Восприемники: Того же села кр. Павел Платонов Гусев и кр. девица Ульяна Долгова
Смерть
13.08.1915
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Причина смерти: От тифа | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 211об.-212