(Дронова) Евдокия Ивановна 06.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Евдокия Ивановна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

06.02.1903

Дата смерти

13.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
06.02.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 2об.-3 | Восприемники: Того же села кр. Павел Платонов Гусев и кр. девица Ульяна Долгова
Смерть
13.08.1915
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Причина смерти: От тифа | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 211об.-212

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