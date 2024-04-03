(Дронова) Татьана Иванова
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения25.12.1908
Дата смерти16.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1908
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
26.12.1908
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Павел Платонов Гусев и кр. Матрона Павлова Гусева
Смерть
16.03.1909
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 22об.-23