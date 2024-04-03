Дронов Николай Иванов 31.05.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Николай Иванов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров

Дата рождения

31.05.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1917

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Крещение
01.06.1917
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 247об.-248 | Восприемники: Села Змеевки кр. Петр Абрамов Дронов и кр. девица Любовь Иванова Дронова
Смерть
Неизвестно

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