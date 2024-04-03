Дронов Николай Иванов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Дата рождения31.05.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.1917
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Крещение
01.06.1917
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 247об.-248 | Восприемники: Села Змеевки кр. Петр Абрамов Дронов и кр. девица Любовь Иванова Дронова
Смерть
Неизвестно