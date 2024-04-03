Скороходова(Дронова) Ххх (Дронова) Любовь Ивановна 23.08.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Дронова) Ххх (Дронова) Любовь Ивановна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1900

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
24.08.1900
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Петр Васильев Дронов и кр. девица Ульяна Ильина Долгова
Бракосочетание
17.?.1922

Муж: Скороходов Алексей Егорович

Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 303 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ВИК
Смерть
Неизвестно

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