Дронов Алексей Иванов 04.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Алексей Иванов

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

04.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1913

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
06.03.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Павел Платонов Гусев и кр. того же села Ирина Платонова Хренова
Смерть
Неизвестно

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