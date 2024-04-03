Дронов Алексей Иванов
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения04.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1913
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
06.03.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Павел Платонов Гусев и кр. того же села Ирина Платонова Хренова
Смерть
Неизвестно