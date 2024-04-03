(Дронова) Мария Иванова 11.12.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Мария Иванова

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

11.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1906

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
12.12.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 14об.-15 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Павел Платонов Гусев и Ирина Платонова Хренова
Смерть
Неизвестно

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