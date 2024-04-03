(Дронова) Мария Иванова
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения11.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1906
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
12.12.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 14об.-15 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Павел Платонов Гусев и Ирина Платонова Хренова
Смерть
Неизвестно