(Дронова) Александра Иванова
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения27.08.1911
Дата смерти21.03.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1911
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
28.08.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 10об.-11 | Восприемники: Села Змеевки кр. Степан Павлов Гусев и кр. села Змеевки Ирина Абрамова Дронова
Смерть
21.03.1912
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От воспаления легких | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 17 лист 23об.-24