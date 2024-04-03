(Дронова) Александра Иванова 27.08.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Александра Иванова

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

27.08.1911

Дата смерти

21.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1911

Отец: Дронов Иван Абрамович

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
28.08.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 10об.-11 | Восприемники: Села Змеевки кр. Степан Павлов Гусев и кр. села Змеевки Ирина Абрамова Дронова
Смерть
21.03.1912
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От воспаления легких | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 17 лист 23об.-24

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