Гусев Платон Никитин Около 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Платон Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Гусев Никита Данилов

Мать: Гусева(Хренова) (Хренова) Мария Васильева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гусев Спиридон Платонов

Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Гусев Павел Платонов

Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1872

Сын: Гусев Мирон Платонов

Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
10.08.1875

Сын: Гусев Лаврентий Платонов

Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1877

Сын: Гусев Федор Платонов

Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.10.1880

Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
21.02.1888

Сын: Гусев Иван Платонов

Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Смерть
Неизвестно

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