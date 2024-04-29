Гусев Платон Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гусев Павел Платонов
Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гусев Мирон Платонов
Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
10.08.1875
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1877
Сын: Гусев Федор Платонов
Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.10.1880
Рождение ребёнка
08.04.1883
Рождение ребёнка
21.02.1888
Сын: Гусев Иван Платонов
Мать ребёнка: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева
Смерть
Неизвестно