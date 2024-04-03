Гусев Мирон Платонов 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Мирон Платонов

Гусев Мирон Платонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Гусев Платон Никитин

Мать: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Бракосочетание
19.10.1892

Жена: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: (Гусева) Матрона Миронова

Мать ребёнка: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова

Рождение ребёнка
20.07.1900

Сын: Гусев Ххх Илья Миронов

Мать ребёнка: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Гусев Александр Миронов

Мать ребёнка: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Гусева) Мария Миронова

Мать ребёнка: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.