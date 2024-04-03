Гусев Мирон Платонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
19.10.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1893
Дочь: (Гусева) Матрона Миронова
Мать ребёнка: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова
Рождение ребёнка
20.07.1900
Мать ребёнка: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1904
Мать ребёнка: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Гусева) Мария Миронова
Мать ребёнка: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова
Смерть
Неизвестно