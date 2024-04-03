Гусев Ххх Илья Миронов 20.07.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Ххх Илья Миронов

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

20.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900

Отец: Гусев Мирон Платонов

Мать: Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
04.?.1922

Жена: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Пименовна

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.290
Смерть
Неизвестно

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