Гусев Ххх Илья Миронов
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения20.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
04.?.1922
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.290
Смерть
Неизвестно