Гусева(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Пименовна 02.03.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Пименовна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

02.03.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902

Отец: Челушкин Пимен Николаевич

Мать: Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
03.03.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Села Змиевки кр. Димитрий Иванов Макаров и кр. девица Ксения Иванова Макарова. ГАЛО 38-3-7.
Бракосочетание
04.?.1922

Муж: Гусев Ххх Илья Миронов

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.290
Смерть
Неизвестно

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