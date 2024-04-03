Гусева(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Пименовна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.03.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
03.03.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Села Змиевки кр. Димитрий Иванов Макаров и кр. девица Ксения Иванова Макарова. ГАЛО 38-3-7.
Бракосочетание
04.?.1922
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.290
Смерть
Неизвестно