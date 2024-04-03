Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Самошкин Поликарп Никифоров

Мать: Самошкина Соломонида Семеновна

дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
19.10.1892

Муж: Гусев Мирон Платонов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: (Гусева) Матрона Миронова

Отец ребёнка: Гусев Мирон Платонов

Рождение ребёнка
20.07.1900

Сын: Гусев Ххх Илья Миронов

Отец ребёнка: Гусев Мирон Платонов

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Гусев Александр Миронов

Отец ребёнка: Гусев Мирон Платонов

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Гусева) Мария Миронова

Отец ребёнка: Гусев Мирон Платонов

Смерть
Неизвестно

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