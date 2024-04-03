Гусева(Самошкина) (Самошкина) Мария Поликарпова
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
19.10.1892
Муж: Гусев Мирон Платонов
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1893
Дочь: (Гусева) Матрона Миронова
Отец ребёнка: Гусев Мирон Платонов
Рождение ребёнка
20.07.1900
Отец ребёнка: Гусев Мирон Платонов
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1904
Отец ребёнка: Гусев Мирон Платонов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Гусева) Мария Миронова
Отец ребёнка: Гусев Мирон Платонов
Смерть
Неизвестно