Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Егор Ильич
Отец ребёнка: Хренов Илья Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хренов Илья Иванов
Рождение ребёнка
18.06.1904
Сын: Хренов Иван Ильич
Отец ребёнка: Хренов Илья Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1910
Дочь: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Хренов Илья Иванов
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хренов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Хренов Илья Иванов
Смерть
Неизвестно