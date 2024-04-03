Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова 08.04.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1883

Отец: Гусев Платон Никитин

Мать: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренов Егор Ильич

Отец ребёнка: Хренов Илья Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Илья Иванов

Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Хренов Иван Ильич

Отец ребёнка: Хренов Илья Иванов

Рождение ребёнка
09.02.1910

Дочь: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Хренов Илья Иванов

Рождение ребёнка
1922

Сын: Хренов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Хренов Илья Иванов

Смерть
Неизвестно

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