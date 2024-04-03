Хренов Иван Ильич 18.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХренов Иван Ильич

Хренов Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1904

Дата смерти

25.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1904

Отец: Хренов Илья Иванов

Мать: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Хренова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
28.03.1926

Сын: Хренов Александр Иванович

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
21.12.1931

Сын: Хренов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
01.03.1945

Сын: Хренов Ххх Николай Иванович

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Смерть
25.04.1976
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.