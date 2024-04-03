Хренов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1904
Дата смерти25.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: (Хренова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
28.03.1926
Сын: Хренов Александр Иванович
Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
07.03.1929
Рождение ребёнка
21.12.1931
Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
01.03.1945
Сын: Хренов Ххх Николай Иванович
Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева
Смерть
25.04.1976
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.