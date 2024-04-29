Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева 21.10.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1904

Дата смерти

09.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1904

Отец: Сафронов Василий Петров

Мать: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Хренова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич

Рождение ребёнка
28.03.1926

Сын: Хренов Александр Иванович

Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич

Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич

Рождение ребёнка
21.12.1931

Сын: Хренов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич

Рождение ребёнка
01.03.1945

Сын: Хренов Ххх Николай Иванович

Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич

Смерть
09.07.1980
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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