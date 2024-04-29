Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1904
Дата смерти09.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хренов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: (Хренова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич
Рождение ребёнка
28.03.1926
Сын: Хренов Александр Иванович
Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич
Рождение ребёнка
21.12.1931
Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич
Рождение ребёнка
01.03.1945
Сын: Хренов Ххх Николай Иванович
Отец ребёнка: Хренов Иван Ильич
Смерть
09.07.1980
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.