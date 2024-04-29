Сафронов Василий Петров
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения15.02.1874
Дата смерти25.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1874
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
12.?.1892
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.08.1893
Дочь: (Сафронова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: (Сафронова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сафронов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1902
Рождение ребёнка
21.10.1904
Рождение ребёнка
27.09.1906
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: (Сафронова Ххх) София Васильевна
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1915
Сын: Сафронов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна
Смерть
25.07.1916