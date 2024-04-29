Сафронов Василий Петров 15.02.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Василий Петров

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

15.02.1874

Дата смерти

25.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1874

Отец: Сафронов Петр Акилов

Мать: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
12.?.1892

Жена: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.08.1893

Дочь: (Сафронова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: (Сафронова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сафронов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1902

Дочь: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1906

Дочь: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: (Сафронова Ххх) София Васильевна

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сафронов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Сафронов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Смерть
25.07.1916

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