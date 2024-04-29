Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна 22.03.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

22.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1874

Отец: Макаров Иван Иванов

Мать: Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
12.?.1892

Муж: Сафронов Василий Петров

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.08.1893

Дочь: (Сафронова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: (Сафронова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сафронов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Рождение ребёнка
20.08.1902

Дочь: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Рождение ребёнка
27.09.1906

Дочь: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: (Сафронова Ххх) София Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сафронов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Сафронов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров

Смерть
Неизвестно

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