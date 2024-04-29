Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения22.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1874
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
12.?.1892
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.08.1893
Дочь: (Сафронова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: (Сафронова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сафронов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Рождение ребёнка
20.08.1902
Дочь: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Рождение ребёнка
27.09.1906
Дочь: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: (Сафронова Ххх) София Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Рождение ребёнка
01.02.1915
Сын: Сафронов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Сафронов Василий Петров
Смерть
Неизвестно