Сафронов Иван Васильевич 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Около 1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сафронов Василий Петров

Мать: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 23.06.1939

Сын: Сафронов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 20.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна

Смерть
1944
Венгрия
Причина смерти: погиб ВОВ

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