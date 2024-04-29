Сафронов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Около 23.06.1939
Сын: Сафронов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 20.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна
Смерть
1944
Венгрия
Причина смерти: погиб ВОВ