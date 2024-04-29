Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна 27.09.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906

Отец: Сафронов Василий Петров

Мать: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Иван Александрович

Рождение ребёнка
10.11.1928

Сын: Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Александрович

Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Скороходов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.08.1931

Сын: Скороходов Александр Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Александрович

Рождение ребёнка
08.08.1934

Сын: Скороходов Николай Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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