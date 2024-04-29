Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1928
Сын: Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1930
Сын: Скороходов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.08.1931
Сын: Скороходов Александр Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.08.1934
Сын: Скороходов Николай Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.