Скороходов Александр Иванович 23.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1931

Дата смерти

28.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1931

Отец: Скороходов Иван Александрович

Мать: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Скороходов Ххх Юрий Александрович

Мать ребёнка: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Татьяна Васильевна

Смерть
28.06.1997
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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