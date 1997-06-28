Скороходов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1931
Дата смерти28.06.1997
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1960
Смерть
28.06.1997
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.