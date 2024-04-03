Скороходов Иван Александрович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Иван Александрович

Место рождения

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с, д. Змеевка

Дата рождения

1903

Дата смерти

04.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Скороходов Александр Михеев

Мать: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с, д. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Военная служба
Неизвестно
ID 1151776148
Дата и место призыва Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Дата и место призыва Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Последнее место службы 479 сп 222 сд Воинское звание к... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1928

Сын: Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович

Мать ребёнка: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Скороходов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1931

Сын: Скороходов Александр Иванович

Мать ребёнка: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1934

Сын: Скороходов Николай Иванович

Мать ребёнка: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Смерть
04.04.1942
Причина смерти: Погиб ВОВ

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