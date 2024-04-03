Скороходов Иван Александрович
Место рожденияТамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с, д. Змеевка
Дата рождения1903
Дата смерти04.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с, д. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
ID 1151776148
Дата и место призыва Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Дата и место призыва Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Последнее место службы 479 сп 222 сд Воинское звание к... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1928
Рождение ребёнка
27.01.1930
Рождение ребёнка
23.08.1931
Рождение ребёнка
08.08.1934
Смерть
04.04.1942
Причина смерти: Погиб ВОВ