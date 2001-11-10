Скороходов Николай Иванович 08.08.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1934

Дата смерти

10.11.2001

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1934

Отец: Скороходов Иван Александрович

Мать: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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