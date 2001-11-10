Скороходов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1934
Дата смерти10.11.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.