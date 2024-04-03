Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Селявин Григорий Иванов

Мать: Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева

Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Скороходов Александр Михеев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.04.1887

Дочь: (Скороходова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Рождение ребёнка
29.06.1888

Сын: Скороходов Яков Александрович

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Рождение ребёнка
22.08.1889

Дочь: (Скороходова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Рождение ребёнка
26.05.1892

Сын: Скороходов Никита Александров

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Рождение ребёнка
05.04.1894

Дочь: (Скороходова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Рождение ребёнка
07.06.1896

Дочь: (Скороходова) Акулина Александрова

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Рождение ребёнка
1898

Сын: Скороходов Василий Александрович

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Рождение ребёнка
1903

Сын: Скороходов Иван Александрович

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с, д. Змеевка
Рождение ребёнка
21.01.1905

Дочь: Ключникова(Скороходова) (Скороходова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев

Смерть
1924
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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