Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
10.11.1885
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.04.1887
Дочь: (Скороходова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев
Рождение ребёнка
29.06.1888
Сын: Скороходов Яков Александрович
Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев
Рождение ребёнка
22.08.1889
Дочь: (Скороходова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев
Рождение ребёнка
26.05.1892
Сын: Скороходов Никита Александров
Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев
Рождение ребёнка
05.04.1894
Дочь: (Скороходова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев
Рождение ребёнка
07.06.1896
Дочь: (Скороходова) Акулина Александрова
Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев
Рождение ребёнка
1898
Сын: Скороходов Василий Александрович
Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев
Рождение ребёнка
1903
Сын: Скороходов Иван Александрович
Отец ребёнка: Скороходов Александр Михеев
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с, д. Змеевка
Рождение ребёнка
21.01.1905
Рождение ребёнка
1906
Смерть
1924
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.