Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1830
Отец: Фирсов Рекрут Сергей
Мать: Фирсова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
05.06.1830
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
10.02.1851
Дочь: (Селявина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
02.08.1853
Сын: Селявин Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
12.05.1856
Сын: Селявин Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
24.01.1870
Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно