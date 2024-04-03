Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева 05.06.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1830

Отец: Фирсов Рекрут Сергей

Мать: Фирсова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Григорий Иванов

Крещение
05.06.1830
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
10.02.1851

Дочь: (Селявина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
02.08.1853

Сын: Селявин Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
12.05.1856

Сын: Селявин Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Селявин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Селявин Логгин Григорьев

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
24.01.1870

Сын: Селявин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Селявин Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно

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