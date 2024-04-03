Фирсова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Петрова(Фирсова) (Фирсова) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Фирсов Рекрут Сергей
Рождение ребёнка
05.06.1830
Дочь: Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева
Отец ребёнка: Фирсов Рекрут Сергей
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Фирсов Рекрут Сергей
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Фирсова) Агафья Сергеева
Отец ребёнка: Фирсов Рекрут Сергей
Смерть
Неизвестно