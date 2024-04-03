Фирсова Анна Григорьевна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Петрова(Фирсова) (Фирсова) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Фирсов Рекрут Сергей

Рождение ребёнка
05.06.1830

Дочь: Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева

Отец ребёнка: Фирсов Рекрут Сергей

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фирсов Илларион Сергеев

Отец ребёнка: Фирсов Рекрут Сергей

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Фирсова) Агафья Сергеева

Отец ребёнка: Фирсов Рекрут Сергей

Смерть
Неизвестно

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