Фирсов Илларион Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Фирсов Рекрут Сергей
Мать: Фирсова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.?.1851
Христорождественская церковь села Старокленское
упоминается как крестьянка деревни Катино
Рождение ребёнка
24.10.1852
Сын: Фирсов Степан Илларионович
Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна
д.Катино
Илларион и Фекла упоминаются как дворовые помещицы Янович д.Катино
Рождение ребёнка
20.04.1854
Рождение ребёнка
20.04.1854
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Фирсова) Мария Илларионова
Мать ребёнка: Фирсова 2Я Жена Синклитиния Федоровна
Смерть
Неизвестно