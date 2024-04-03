Фирсов Илларион Сергеев 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФирсов Илларион Сергеев

Фирсов Илларион Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Фирсов Рекрут Сергей

Мать: Фирсова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова 2Я Жена Синклитиния Федоровна

Бракосочетание
22.?.1851

Жена: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна

Христорождественская церковь села Старокленское
упоминается как крестьянка деревни Катино
Рождение ребёнка
24.10.1852

Сын: Фирсов Степан Илларионович

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна

д.Катино
Илларион и Фекла упоминаются как дворовые помещицы Янович д.Катино
Рождение ребёнка
20.04.1854

Дочь: (Фирсова) Близнец Федосья Илларионовна

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна

Рождение ребёнка
20.04.1854

Дочь: (Фирсова) Близнец Елена Илларионовна

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Фирсова) Мария Илларионова

Мать ребёнка: Фирсова 2Я Жена Синклитиния Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.