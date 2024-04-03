Петрова(Фирсова) (Фирсова) Евдокия Сергеева 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова(Фирсова) (Фирсова) Евдокия Сергеева

Петрова(Фирсова) (Фирсова) Евдокия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

02.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фирсов Рекрут Сергей

Мать: Фирсова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Ферапонт Иванов

Рождение ребёнка
08.05.1844

Сын: Петров Дмитрий Ферапонтов

Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Филина(Петрова) (Петрова) Анна Ферапонтова

Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов

Рождение ребёнка
04.04.1851

Сын: Петров Егор Ферапонтов

Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов

Рождение ребёнка
13.02.1854

Сын: Петров Федор Ферапонтов

Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов

Рождение ребёнка
26.11.1856

Дочь: Семина(Петрова) (Петрова) Варвара Ферапонтова

Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Петрова) Агафья Ферапонтова

Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов

Смерть
02.01.1883
Причина смерти: от удушья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.