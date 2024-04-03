Петрова(Фирсова) (Фирсова) Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти02.01.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Фирсов Рекрут Сергей
Мать: Фирсова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1844
Сын: Петров Дмитрий Ферапонтов
Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Филина(Петрова) (Петрова) Анна Ферапонтова
Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов
Рождение ребёнка
04.04.1851
Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1854
Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов
Рождение ребёнка
26.11.1856
Дочь: Семина(Петрова) (Петрова) Варвара Ферапонтова
Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Петрова) Агафья Ферапонтова
Отец ребёнка: Петров Ферапонт Иванов
Смерть
02.01.1883
Причина смерти: от удушья