Филина(Петрова) (Петрова) Анна Ферапонтова 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филина(Петрова) (Петрова) Анна Ферапонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Петров Ферапонт Иванов

Мать: Петрова(Фирсова) (Фирсова) Евдокия Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
22.?.1872

Муж: Филин Семен Федоров

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Анна и Семен вторым браком
Рождение ребёнка
02.08.1873

Дочь: (Филина) Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Филин Семен Федоров

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.01.1875

Сын: Филин Иван Семенов

Отец ребёнка: Филин Семен Федоров

Смерть
Неизвестно

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