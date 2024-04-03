Филина(Петрова) (Петрова) Анна Ферапонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
22.?.1872
Муж: Филин Семен Федоров
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Анна и Семен вторым браком
Рождение ребёнка
02.08.1873
Дочь: (Филина) Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Филин Семен Федоров
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.01.1875
Сын: Филин Иван Семенов
Отец ребёнка: Филин Семен Федоров
Смерть
Неизвестно