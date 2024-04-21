Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева Около 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Селявин Григорий Иванов

Мать: Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Селявина(Гусева) (Гусева) Надежда Григорьева

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

Рождение ребёнка
05.07.1870

Сын: Гусев Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

Рождение ребёнка
27.08.1874

Сын: Гусев Семен Григорьев

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гусева(Гусева) (Гусева) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

Рождение ребёнка
28.10.1879

Сын: Гусев Кузьма Григорьев

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

Рождение ребёнка
16.08.1881

Дочь: (Гусева) Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

Рождение ребёнка
11.03.1884

Дочь: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

Рождение ребёнка
15.09.1889

Сын: Гусев Никита Григорьев

Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин

Смерть
Неизвестно

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