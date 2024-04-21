Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Селявина(Гусева) (Гусева) Надежда Григорьева
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
Рождение ребёнка
05.07.1870
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
Рождение ребёнка
27.08.1874
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гусева(Гусева) (Гусева) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
Рождение ребёнка
28.10.1879
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
Рождение ребёнка
16.08.1881
Дочь: (Гусева) Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
Рождение ребёнка
11.03.1884
Дочь: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
Рождение ребёнка
15.09.1889
Отец ребёнка: Гусев Григорий Никитин
Смерть
Неизвестно