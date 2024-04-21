Гусев Григорий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти04.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1867
Рождение ребёнка
05.07.1870
Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
27.08.1874
Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
28.10.1879
Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
16.08.1881
Дочь: (Гусева) Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
11.03.1884
Рождение ребёнка
15.09.1889
Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Смерть
04.09.1913