Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Челенкова (Челенков) Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Челенков Семен Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1910
Сын: Челенков Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Челенков Семен Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1915
Отец ребёнка: Челенков Семен Павлович
Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
Неизвестно