Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна 11.03.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1884

Отец: Гусев Григорий Никитин

Мать: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Семен Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Челенкова (Челенков) Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Челенков Семен Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1910

Сын: Челенков Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Челенков Семен Павлович

Рождение ребёнка
27.01.1915

Сын: Челенков Иван Семенович

Отец ребёнка: Челенков Семен Павлович

Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
Неизвестно

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