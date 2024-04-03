Челенков Дмитрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1937
Рождение ребёнка
27.12.1939
Рождение ребёнка
21.03.1941
Рождение ребёнка
10.04.1947
Рождение ребёнка
18.02.1949
Смерть
Неизвестно