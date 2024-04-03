Челенков Дмитрий Семенович 15.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеленков Дмитрий Семенович

Челенков Дмитрий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1910

Отец: Челенков Семен Павлович

Мать: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова Ххх Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
10.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.