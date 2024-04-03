Челенкова Ххх Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1937
Рождение ребёнка
27.12.1939
Рождение ребёнка
21.03.1941
Рождение ребёнка
10.04.1947
Рождение ребёнка
18.02.1949
Смерть
Неизвестно