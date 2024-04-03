Челенкова Ххх Татьяна Михайловна 14.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова Ххх Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
20.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
27.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
21.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
10.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Дмитрий Семенович

Смерть
Неизвестно

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