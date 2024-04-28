Челенков Семен Павлович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1880
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
15.03.1910
Сын: Челенков Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
27.01.1915
Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна
Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
Неизвестно