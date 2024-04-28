Челенков Семен Павлович 02.02.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Семен Павлович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

02.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1880

Отец: Челенков Павел Агапович

Мать: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Челенкова (Челенков) Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
15.03.1910

Сын: Челенков Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
27.01.1915

Сын: Челенков Иван Семенович

Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Александра Григорьевна

Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
Неизвестно

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