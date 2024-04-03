Селявин Логгин Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Сын: Селявин Иван Логинов
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Дочь: (Селявина) Матрона Логгинова
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Дочь: (Селявина) Ирина Логгинова
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Сын: Селявин Григорий Логгинов
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Дочь: (Селявина) Агриппина Логгинова
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Дочь: (Селявина) Евдокия Логгинова
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Сын: Селявин Александр Логгинов
Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова