Селявин Логгин Григорьев 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Логгин Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Селявин Григорий Иванов

Мать: Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева

Бракосочетание
18.?.1881

Жена: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Селявин Андрей Логгинов

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Селявин Иван Логинов

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: (Селявина) Матрона Логгинова

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
13.09.1889

Сын: Селявин Трофим Логгинов

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
13.04.1891

Дочь: (Селявина) Ирина Логгинова

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
30.06.1892

Сын: Селявин Андрей Логгинов

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
25.01.1895

Сын: Селявин Григорий Логгинов

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Селявин Сергей Логгинов

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Селявина) Агриппина Логгинова

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Селявина) Евдокия Логгинова

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Селявин Александр Логгинов

Мать ребёнка: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Смерть
Неизвестно

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